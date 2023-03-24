Tek tip değil, kültürel mimariyle tasarlanıyor

Hatay'da afet konutları kültürel mimariyle tasarlanıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılacak afet konutlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Konutların özgün ve kültürel mimariyle tasarlandığı bilgisine yer veren Bakan Kurum, sadece Antakya'ya 4 bin 200 konutun yapılacağını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 bin 200 konut yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antakya'nın ruhunun yaşatılacağı bir yaşam alanının tasarlandığını açıkladı.
Bir video paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Her şehre özel, her şehirde de ilçe ilçe köy köy yöreye özgü çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Her şehre özel, her şehirde de ilçe ilçe köy köy yöreye özgü çalışıyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 24, 2023
Hatay Antakya'mız için o bölgenin ruhunu yaşatacak bir yaşam alanı tasarladık.
Nasıl buldunuz? pic.twitter.com/m4EosbGO6s