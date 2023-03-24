Tek tip değil, kültürel mimariyle tasarlanıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 bin 200 konut yapılacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antakya'nın ruhunun yaşatılacağı bir yaşam alanının tasarlandığını açıkladı.

Bir video paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Her şehre özel, her şehirde de ilçe ilçe köy köy yöreye özgü çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.