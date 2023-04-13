13 Nisan 2023 Perşembe 22:17:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 22:17:00
Hatay'da 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Cihat Ateş tutuklandı
Kaynak: AA
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Hatay'da yıkılan ve 1200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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