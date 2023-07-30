Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkım işlemi sürüyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemleri sürüyor.
Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle yıkıldı.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
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