Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 22.47'de Hatay'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 22.47'de Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Arsuz'a 6 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 9,26 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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