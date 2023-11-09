Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2023-11-09
Saat:05:32:14 TSİ
Enlem:36.622 N
Boylam:36.371 E
Derinlik:8.28 km
Detay:https://t.co/p81i4vwhSX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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