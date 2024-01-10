Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-01-10
Saat:22:38:43 TSİ
Enlem:36.18111 N
Boylam:35.925 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/1O51r7PADb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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