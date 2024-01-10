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10 Ocak 2024 Çarşamba 22:46:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 22:46:00

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : deprem Hatay Samandağ
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