Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.58'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez üssü Samandağ ilçesi açıkları olan sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.