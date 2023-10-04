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04 Ekim 2023 Çarşamba 11:23:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 11:23:00

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

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AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.58'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez üssü Samandağ ilçesi açıkları olan sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : deprem Hatay Samandağ Akdeniz
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