Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.58'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez üssü Samandağ ilçesi açıkları olan sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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