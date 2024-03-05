VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İslam dünyası çok yoğun ve güçlendirilmiş bir Filistin mücadelesine hazır olmalı"
Hatay'da deprem!
Ukrayna: Rusya'ya ait "Sergey Kotov" devriye gemisini vurduk
Borsa güne yükselişle başladı
ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrailli Bakan'a Gazze'ye ilişkin "derin endişelerini" iletti
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Umerov'a Kiev'e desteğin süreceğini söyledi
05 Mart 2024 Salı 10:28:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 10:28:00

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem!

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'ın Samandağ'ı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler : afad hatay deprem
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX