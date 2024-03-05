Hatay'da deprem!

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem!
Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ'ı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-03-05
Saat:10:15:45 TSİ
Enlem:36.15 N
Boylam:36.03861 E
Derinlik:6.04 km
Detay:https://t.co/xGMbHJXZp3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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