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08 Aralık 2022 Perşembe 14:29:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 14:29:00

Hatay'da 4 adet el bombası ele geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde 4 el bombasının da yer aldığı mühimmat ve silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 4 el bombası, doçka (uçaksavar) mermisi, 3 kalaşnikof mermisi, yarı otomatik av tüfeği, 2 av tüfeği kabzası, kelepçe, şarjör ve 33 uyuşturucu hap bulundu.

Ev sahibi M.S. gözaltına alındı.

Etiketler : İlçe Emniyet Müdürlüğü 4 el bombası uçaksavar
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