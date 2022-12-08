Hatay'da 4 adet el bombası ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde 4 el bombasının da yer aldığı mühimmat ve silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 4 el bombası, doçka (uçaksavar) mermisi, 3 kalaşnikof mermisi, yarı otomatik av tüfeği, 2 av tüfeği kabzası, kelepçe, şarjör ve 33 uyuşturucu hap bulundu.
Ev sahibi M.S. gözaltına alındı.
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