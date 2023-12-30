Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.05'te 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin ise 8,94 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2023-12-30
Saat:05:05:13 TSİ
Enlem:36.42583 N
Boylam:36.30528 E
Derinlik:8.94 km
Detay:https://t.co/nk2alDlimy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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