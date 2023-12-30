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Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
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30 Aralık 2023 Cumartesi 05:28:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 05:28:00

Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.05'te 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin ise 8,94 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Etiketler : afad hatay deprem
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