Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 02.56'da olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 27, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-03-27
Saat:02:56:31 TSİ
Enlem:36.189 N
Boylam:35.974 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pPX1ETeqaD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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