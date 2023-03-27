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27 Mart 2023 Pazartesi 03:23:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 03:23:00

Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem

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Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 02.56'da olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : Hatay deprem son dakika

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