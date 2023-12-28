VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye 2023'te uluslararası temasların odak noktasıydı: "Diplomasinin merkezi haline geldi"
Turkcell Süper Kupa sahibini bekliyor
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
Hatay'da 2 bina tedbiren boşaltıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü, Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesi olmalı
Soykırım karanlığı Gazze'yi yokluğa sürükledi: Yüzde 40'ı açlıkla karşı karşıya!
28 Aralık 2023 Perşembe 19:37:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 19:37:00

Hatay'da 2 bina tedbiren boşaltıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında 2 bina tedbiren tahliye edildi.

Çay Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında, yakınındaki ağır hasarlı bina zarar gördü.

Bunun üzerine, burada yer alan 5 katlı 2 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Etiketler : İskenderun tahliye Hatay yıkım BİNA
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX