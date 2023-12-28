Hatay'da 2 bina tedbiren boşaltıldı

Çay Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında, yakınındaki ağır hasarlı bina zarar gördü.

Bunun üzerine, burada yer alan 5 katlı 2 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.