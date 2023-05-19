VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya, Greenpeace'i “faaliyetleri istenmeyen” kuruluş ilan etti
Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşımızı tehdit edip fişliyorlar
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da barış anlaşmasını görüştü
Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile bir araya geldi!
İstanbul Havalimanı yoğunlukta Avrupa'nın zirvesinde
DSÖ, bulaşıcı olmayan hastalıklardaki artış eğilimine karşı uyarıda bulundu
19 Mayıs 2023 Cuma 15:35:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 15:35:00

Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'da, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla denizin derinliklerinde Atatürk portresinin olduğu Türk bayrağı açtı.

Görüntü yönetmeni Ceylan ve ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Sahil Güvenlik Komutanlığının katkılarıyla Samandağ ilçesi açıklarında dalış etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Keldağ Dalış Merkezi ve Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü dalgıçları da katıldı.

Ekip, su altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin ve "Hatay benim şahsi meselemdir" sözünün yazıldığı Türk bayrağı açtı.

Hatıra fotoğrafının ardından dalgıçlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına su altına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Dalış etkinliğinde denizin derinliklerindeki doğal yaşam ve güzellikler de görüntülendi.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun su altına taşındığı etkinlik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından canlı yayınlandı.

"Bu dalışı Anadolu Ajansı aracılığıyla canlı yayınlayarak bir ilke imza attık"

Ceylan, AA muhabirine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bayramı su altında kutlamak için ciddi hazırlık yaptıklarını belirten Ceylan, "Hatay'da böyle bir etkinliği planladıktan sonra provalar yaptık. Bu dalışı Anadolu Ajansı aracılığıyla canlı yayınlayarak bir ilke imza attık. Bu çok önemli bir detay. Katılımcıların hepsi çok iyiydi, tekrar teşekkür ediyoruz. Bir kere daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.

Etiketler : Görüntü yönetmeni Ceylan su altında Hatay
Önce vatandaşlık sonra düğün

Önce vatandaşlık sonra düğün
'Hande'nin ses rengi çok özel'

'Hande'nin ses rengi çok özel'
Babaya veda

Babaya veda
Afra ile birlikte tatil yok

Afra ile birlikte tatil yok
Kendini şanslı görüyor

Kendini şanslı görüyor
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı
"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama

"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX