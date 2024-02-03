Hatay'a 2 yeni hastane daha! "Devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine yığdık"

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KONUŞMASINDA ŞUNLARI KAYDETTİ;



Bugün Hatay'da gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz. İlk olarak inşası tamamlanan deprem konutlarının kura ve anahtar teslim törenine iştirak ettik. Bu törenle şehir merkezlerinde ve kırsalda toplam 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim ettik.

Deprem konutlarının inşası şehrimizin dört bir yanında devam ediyor. Devletimizin tüm kapasitesi adeta deprem bölgesine yığmış durumdayız. Çeşitli sıkıntılarla, meşakkatlerle karşılaşıyor olsak da hedefimizden asla kopmuyoruz. Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır.

Depremin illerimizde ve vatandaşlarımızın gönül dünyasında açtığı yaraları süratle sarmanın derdindeyiz. 6 Şubat'tan bu yana geçen yaklaşık bir yıllık süreçte bu çabamızdan en küçük bir taviz vermedik. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde birileri buraları kullanışlı siyasi malzeme olarak görürken biz adeta deprem bölgemizin üzerinde titredik. Hükümeti kurduktan sonra Kabine toplantılarımızın hemen hepsinde Hatay'da ve diğer vilayetlerimizde devam eden çalışmaları değerlendirdik. Bakan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda gerekli talimatları vererek inşa ve ihya sürecinin bugünlere gelmesini sağladık.

Depremin ilk safhasını nasıl asrın dayanışmasıyla atlatmışsak inşallah içinde bulunduğumuz süreci de asrın birlikteliği ile başarı ile yöneteceğiz. Biz millet olarak tarih boyunca nice badirelere göğüs gerdik. Biz her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen nice destanlar yazdık. Allah'ın izniyle bu meşakkatli dönemin üstesinden de alnımızın hakkıyla hep birlikte geleceğiz. Bundan en küçük şüphe duymuyorum. Türkiye devleti ve milleti ile bunu başarabilecek kapasitesine fazlasıyla sahiptir.

İşte bugün Hatay'daki iki önemli sağlık yatırımını hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi 39'u diyaliz, 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanemiz 129 bin metrekare arsa alanı, 65 bin 350 metrekare kapalı alanı ve bir helikopter pisti ile hizmet verecektir. Hastanemizde 12 ameliyathane, 76 poliklinik, 2 anjiyo cihazı, 2 MR cihazı ve 13 röntgen cihazı bulunuyor. Diyaliz ünitesinden yanık merkezine, tam kapsamlı laboratuvardan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesine, anjiyo ve onkoloji ünitesinden inme ve kalp merkezine pek çok özellikli hizmetin sunulduğu hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün resmen devreye aldığımız ikinci sağlık kuruluşumuz İskenderun Devlet Hastanemizdir. Bu hastanemiz, 31'i yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 200 yatak kapasitesine sahiptir. Arsa alanı 30 bin metrekareyi, kapalı alanı 17 bin metrekareyi bulan İskenderun Devlet Hastanemiz 7 ameliyathane, 47 poliklinik ile ilçemize hizmet verecektir. İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş imkanlara sahip bu hastanemizin de İskenderunlu kardeşlerimizle birlikte tüm Hatay halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu sağlık tesislerimizin Hatay'ımıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, valiliğimizi, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel hastanelerimizden hizmet alan ve alacak olan vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Hastanelerimizde görev yapan personelinize mevladan kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Hükümet olarak Hatay'da ve diğer afetzede illerimizde sadece sahadaki zorluklarla mücadele etmiyoruz. Buradaki çalışanlarımızla atılan her adıma kulp takmak için pusuda bekleyen maalesef kötücül niyete karşı da mücadele ediyoruz. Bu zihniyet yalnızca siyasi meselelerde karşımıza çıkmıyor, deprem gibi 85 milyonun tamamını ilgilendiren bir konuda da karşımıza dikilebiliyor. Depremin açtığı yaraların sarılmasına destek vermek yerine eline geçirdiği her fırsatı eleştirmek için kullananları milletimiz de çok iyi tanımaktadır. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde yaşanan utanç verici sahneler insanımızın hafızasında derin izler bırakmıştır.