Hatay ve Malatya'da deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.13'te 4.5 büyüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, 4.7'lik depremin ardından yaşanan 4.5 büyüğünde ikinci deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtilerek, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Hatay'ın Hassa ilçesinde ise 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 05.13'te meydana gelen depremin derinliği 11.52 km olarak ölçüldü.