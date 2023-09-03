VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sinan'dan ‘Müjde' var
Menemen'de üç tatlı ses
Milli sporcu Önder, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı
Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu sona erdi
Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali
Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni
03 Eylül 2023 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 15:30:00

Hatay Valiliği: Hasarsız evlerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemleri onarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay Valiliği, vatandaşların depremlerde hasar almayan evlerine dönebilmeleri için mahallelerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemlerinin onarıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, basında "vatandaşların hasarsız evlerde ikametinin kontenjanın dolu olması gerekçesiyle onaylanmadığına" ilişkin iddiaların yer aldığı aktarıldı.

İddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde AFAD Başkanlığımız ve Valiliğimiz koordinesinde yapılan çalışmalarla ev hasar durumu 'hasarsız' olan vatandaşlarımızın evlerine geri dönebilmeleri ve düzenlerini refah içinde kurabilmeleri için mahallelerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemleri ivedilikle onarılmaktadır. İlimize hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlar, bahsi geçen konunun takibini yapmakta ve sorumluluk alanlarındaki çalışmalarına 7 gün 24 saat esaslı devam etmektedir."

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Devletimiz ve milletimizin bütün imkanlarıyla Hatay'ımızın ihyası ve inşası için çalıştığımızı, çalışmalara da devam edeceğimizi belirtir, vatandaşlarımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : hatay elektrik su kanalizasyon
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX