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16 Haziran 2020 Salı 15:11:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 15:11:00

Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK'lı 7 terörist Afrin'deki operasyonda yakalandı

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Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK'lı 7 terörist Afrin'deki operasyonda yakalandı Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahısın Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandığını bildirdi.

Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahısın Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandığını bildirdi.

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