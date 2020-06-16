16 Haziran 2020 Salı 15:11:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 15:11:00
Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK'lı 7 terörist Afrin'deki operasyonda yakalandı
Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK'lı 7 terörist Afrin'deki operasyonda yakalandı Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahısın Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandığını bildirdi.
Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahısın Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandığını bildirdi.
- Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK'lı 7 terörist Afrin'deki operasyonda yakalandı
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