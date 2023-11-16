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16 Kasım 2023 Perşembe 12:23:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 12:23:00

Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep için yerel sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Hatay ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneyi ve Gaziantep'in batısında öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneyi ve Gaziantep'in batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ve ulaşımda aksamalar ile sahil kesiminde hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : sağanak uyarı hatay osmaniye adana kahramanmaraş gaziantep
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