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Kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor
31 Aralık 2023 Pazar 15:08:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 15:08:00

Hatay Kumlu'da 303 ve Arsuz'da 1186 deprem konutu inşa ediliyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ve devamındaki depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ve Arsuz ilçelerinde toplam 1489 kalıcı deprem konutunun inşası sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya ağır hasar gören 80 bin 323 binanın bulunduğu Hatay'ın 33 farklı noktasında kalıcı konutlar inşa ediliyor.

Bu kapsamda, TOKİ tarafından Kumlu ilçesinde 303, Arsuz'da ise 1186 deprem konutu yapılıyor.

Her iki ilçede 1489 dairenin anahtarı, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra hak sahiplerine teslim edilecek.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, kentte barınma konusundaki ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

Hatay'da TOKİ tarafından yapılan 32 bin 314 konutun bulunduğunu belirten Masatlı, Kumlu ve Arsuz'daki konutlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallemizde 303 konut inşaatı devam ediyor. Bu alanımızdaki fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 54'tür. İnşallah burada şubat itibarıyla konutlarımız tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. O gün hep beraber anahtar teslim törenindeki mutluluğu birlikte yaşayacağız. Arsuz ilçemizde ise inşaatına başlanan konut sayımız 1186'dır. Bu konutlarımız 5. bölge olarak adlandırılan mevkide iki etap şeklinde yükseliyor. Bu konutlarımızı da önümüzdeki yıl içerisinde teslim etmeyi öngörüyoruz."

Etiketler : hatay kumlu arsuz deprem konutları
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