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08 Nisan 2024 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 14:30:00

Hatay Havalimanı'ndan 9 günde 16 uçuş yapıldı

Kaynak: AA

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Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda 29 Mart itibarıyla uçuşların başladığını anımsatarak, "Havalimanından 9 günde yapılan 16 uçuşta 4 bin 349 kişi seyahat etti." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın, hasarlarının giderilmesiyle tam kapasite hizmet vermeye başladığına işaret etti.

Havalimanındaki çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü ve yolcu trafiğine açmak için gerekli tüm onarımların yapıldığını bildiren Uraloğlu, olası bir deprem durumunda pistin zarar görmemesi için zemin taşıma gücü artırılarak yüksek ve geçirimsiz dolgu üzerine yenileme çalışması yapıldığını aktardı.

Uraloğlu, depremin hemen ardından yapılan çalışmalarla, hasar gören 3 bin metre uzunluğundaki pistin 2 bin 82 metrelik kısmının geçici onarımlarla tahliye ve insani yardım uçuşları ile yalnızca gidiş seferlerinde yolcu taşımak için kullanıldığını hatırlattı.

GİDİŞ-GELİŞ YOLCU SEFERLERİNE AÇILDI

Pistin zemin ve kaplama iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak havalimanını 29 Mart'ta gidiş-geliş yolcu seferlerine açtıklarına işaret eden Uraloğlu, "Bu iyileştirme çalışmaları yapılana kadar uçuş emniyeti için pist başına yapılacak inişlerde direkt yaklaşma prosedürü iptal edildi, turlu yaklaşma prosedürü uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda depremin ardından boş inişe, dolu kalkışa müsaade edildiğini, zemin güçlendirmeleri ve pist onarımları sonrasında dolu iniş ve dolu kalkış için gerekli kriterleri sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız zemin iyileştirmeleri sonucunda dolu iniş ve dolu kalkış için uçuşları başlattık. 29 Mart'tan bu yana havalimanımızdan gerçekleşen 16 seferle 2 bin 237 giden, 2 bin 112 gelen yolcu olmak üzere 4 bin 349 yolcumuz seyahat etti. Uçuşa başlattığımız günden itibaren günlük 3 sefer olmak üzere 30 tarifeli sefer planlaması yapılmasına rağmen bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle hava yolu şirketleri tarafından iptal edildi."

Etiketler : abdulkadir uraloğlu deprem hatay hatay havalimanı
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