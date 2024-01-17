VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 24 bin 448'e çıktı
Motokuryeler "U-Net" numaralı reflektif yelek giyecek
2024 Büyümenin Geleceği Raporu yayınlandı
Hatay Dörtyol'da şubat sonuna kadar 352 konut teslim edilecek
17 Ocak 2024 Çarşamba 12:15:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 12:15:00

Hatay Dörtyol'da şubat sonuna kadar 352 konut teslim edilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Depremlerden etkilenen ilçede 2 farklı mahallede 2 bin 590 konut inşa ediliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan afet konutlarının inşası sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay genelinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) depremzedeler için yapımına başlanan konutlarda çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Dörtyol ilçesinde Kuzuculu ve Konaklı mahallelerindeki 2 noktada toplam 2 bin 590 konut yapılıyor. Konutlardan 140'ının bu ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, AA muhabirine, ilçedeki deprem konutlarının yapımına TOKİ marifetiyle ağustosta başlandığını hatırlattı.

İnşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"Bu ay itibarıyla içinde bulunduğumuz kampüste 140 daire teslim edilecek, şubat ayı ile birlikte toplamda 352 dairenin teslimi tamamlanacak. Depremzede vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için her türlü çalışma gerçekleştirilmektedir. İnşallah hak sahibi vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının dairelerini yaz dönemine kadar temin etmiş olacağız."

Altay, TOKİ evlerinin bulunduğu alanda park, okul, cami gibi sosyal donatıların da yer alacağını kaydetti.

Etiketler : hatay deprem dörtyol konut
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX