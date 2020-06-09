09 Haziran 2020 Salı 07:56:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 07:56:00
Hatay Belen ile Rize Güneysu ilçe emniyet amirliklikleri, ilçe emniyet müdürlüğü oldu
Hatay Belen ve Rize Güneysu ilçe emniyet amirliklerinin, ilçe emniyet müdürlüklerine dönüştürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hatay'ın Belen ilçesi ve Rize'nin Güneysu ilçesindeki emniyet amirlikleri ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürüldü.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı: Euroclear Bank ile mutabakata varıldı
- Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Fahrettin Altun'dan açıklama! Kökünüzü kazıyacağız
- Van'daki saldırı sonrası İbrahim Kalın'dan flaş açıklama: Kanları yerde kalmayacak
- İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu
- Hatay Belen ile Rize Güneysu ilçe emniyet amirliklikleri, ilçe emniyet müdürlüğü oldu