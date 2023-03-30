Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...
894 bin bağımsız bölümden oluşan 312 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık
Hatay'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında, 216 bini merkezlerde, 34 bini köyde toplam da 250 bin konutun yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz
Ayrıntılar geliyor...
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