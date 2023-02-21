Hatay çifte depremle sallandı! Can kaybı 6'ya yükseldi

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, 3 dakika sonra Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi

Hatay'da meydana gelen deprem sonrası can kaybı 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde vaka ihbarlarının "ALO 112" hattına yapılmasını istedi.

Hatay merkezli depremler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgedeki üç hastanede tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türk ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, BM'nin ilave yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Hatay merkezli depremde çöken iş yerindeki arama çalışması sonlandırıldı

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde fenalaşan Suriye uyruklu hamile kadın, jandarma ekiplerince taşındığı sahra hastanesinde kız çocuğu dünyaya getirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirterek, ABD'nin bu kapsamda desteklerinin devam edeceğini söyledi.

01:41 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da bu gece yaşanan iki depremde 294 yaralının olduğunu ve 18'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yaralılara ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı.

01:33 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti.

01:00 Kahramanmaraş Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını duyurdu.

00:03 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında güvenliği tehdit eden bir durumun oluşmadığını bildirdi

23:56 Kilis Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde Musabeyli ilçesinde bir ahırda çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

23:33 Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.

23:31 AFAD: Deprem bölgesinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 42 ihbar ulaşmıştır. 16 AFAD İl Müdürlüğü ekibi ile 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

23:01 İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

22:34 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Ülkemizin bütün bölgelerinde hissedilen depremde herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.

22:00 AFAD: Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

21.54 AFAD: Su yükselmesi uyarısı ilk iki saat için yapıldı, şu anda öyle bir risk yok. Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

21: 48 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bu depremin bağımsız bir deprem olduğunu biliyoruz. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu anda 20 civarında artçı yaşandı. 8 yaralımız var.

21:47 Antalya Valiliği: Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.

21:47 Gaziantep Valisi Davut Gül: Metruk bir binada kısmi çökme var, can kaybı yok.

21:46 Mersin Valiliği: Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.

21:45 Adana Valisi Süleyman Elban: Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kentte herhangi bir yıkım yaşanmadı.

21:38 AFAD: Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

20: 30 Hatay Valisi Rahmi Doğan: Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor.

23:56 Kilis Valiliği: İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Sadece Musabeyli ilçemizde cami minaresinde çatlama ve bir ahırda çökme meydana gelmiş, hayvanlar zarar görmemiştir.

20:04 AFAD: Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23:56 Kilis Valiliği: İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken, bölge 15 gündür artçı ve bağımsız depremlerle beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

AĞIR HASARLI BİNALAR YIKLDI

Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

BAKAN KOCA: 95 HASTA BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız, yeni iki depremden sonra, tedbiren, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir. Hatay'da Sahra Hastanelerimiz görev başında. Adana ve Dörtyol'da doluluk oranlarımız oldukça düşük" açıklamasını yaptı.

01.45 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir. Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun." açıklamasını yaptı.

23.50 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor. Hatay'ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

23:30 AFAD: Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır.

23.00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Saat 20.04'te meydana gelen depremin ardından bütün ekiplerin alanı taradığını aktaran Soylu, "Bu müstakil depremden sonra 1 Antakya, 1 Defne, 1 de Samandağ'da olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bir enkazda 3, bir enkazda 2, bir enkazda da 1 vatandaşımız var. Şu ana kadar 42 ihbar geldi, 42 ihbara da gidildi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil veya ufak müdahalelerle o enkazlardan çıkarıldı." dedi.

22.25 Küçükdalyan Mahallesi Defne Sokak'ta bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalan Vahit Başman hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Başman'ın cenazesi ekiplerce enkazdan çıkartıldı. Polis ekipleri, gözyaşlarına boğulan Başman'ın ailesini teselli etmeye çalıştı.

22.20 BAKAN SOYLU HATAY'A GİDİYOR

Kahramanmaraş'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen iki deprem sonrası helikopterle Hatay'a geçti.