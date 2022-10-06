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06 Ekim 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 17:00:00

Hastanedeki skandal videoyla ilgili şüphelilerden akılalmaz savunma: "Eğlence amaçlı çektik"

Kaynak: DHA

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Ataşehir'deki özel hastanede yoğun bakımdaki hastanın yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı. Polise verdikleri ifadelerde, 'Görüntüleri eğlence amaçlı çektik' diyerek kendilerini savundular.

Ataşehir'deki özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan şüphelilerin polise verdikleri ifadelerde 'Görüntüleri eğlence amaçlı çektik' dedikleri öğrenildi. Olaya şahit olan hastanenin temizlik görevlisi Murat Y.'nin şüphelilerden gizlice ele geçirdiği görüntüleri hastanenin kurumsal mail hesabına atarak şantaj yaptığı ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının suratına para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

ÖNCE GÖRÜNTÜLERİ GİZLİCE KAYDETTİ ARDINDAN DA HASTANEYE ŞANTAJ YAPTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Aralık ayında Ali E., hasta kadının yüzüne para atarken arkadaşı İ.E.A. cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu anları gören temizlik görevlisi Murat Y., İ.E.A.'nın haberi olmadan görüntüleri kendi cep telefonuna attı. Murat Y. gizlice aldığı görüntüleri daha sonra hastanenin kurumsal mail hesabına gönderdi ve üzerine de 'Bu görüntüler sizin için iyi olmaz. Ya bana para verirsiniz ya da görüntüleri yayınlar itibarınızı zedelerim' yazdı. Hastane yönetimi bu mailin ardından 26 Şubat'ta savcılığa giderek konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi, suç duyurusunun ardından olaya karıştığı tespit edilen 8 kişiyi işten çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin tamamının polise verdiği ifadede, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu" dediği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : Gözaltı HASTANE SKANDAL GÖRÜNTÜLER HASTA GÖZALTI
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