Hastanede yaşlı kadına eziyet! 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'daki Özel Bayındır Hastanesi'nin yoğun bakımında hemşirelerin yaşlı bir kadın hastayla dalga geçerken çektikleri görüntüler infial yarattı. Savcılık görüntülerdeki personellerle ilgili gözaltı kararı verdi. Hastanenin faaliyetleri durduruldu. Sağlık Bakanı Koca, "Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.