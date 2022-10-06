Hastanede yaşlı kadına eziyet! 8 şüpheli gözaltına alındı
Ataşehir'de özel bir hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya kötü muamele ederken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'daki Özel Bayındır Hastanesi'nin yoğun bakımında hemşirelerin yaşlı bir kadın hastayla dalga geçerken çektikleri görüntüler infial yarattı. Savcılık görüntülerdeki personellerle ilgili gözaltı kararı verdi. Hastanenin faaliyetleri durduruldu. Sağlık Bakanı Koca, "Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.