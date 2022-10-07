VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan duyurdu: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor!
Torba Yasa Meclis'te! KYK borç faizleri siliniyor
Hastane skandalında pes dedirten savunma
Başkan Erdoğan'dan F-16 çıkış
Çek yapımı macera filmi Ağrı'da çekiliyor
Enerji anlaşmazlıkları ABD'nin Suudi Arabistan'la ilişkilerini etkiler mi?
‘İstanbul Coffee Festival'de Türk Telekom Prime ayrıcalıkları ile renkli hafta sonu
Alevi talepleri ve güncel beklentiler
Fenerbahçe UEFA kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı
Antalya'daki otellerde doluluk oranları ekim sonuna kadar yüksek
FAO: Küresel gıda fiyatları düşüşünü 6. aya taşıdı
Belçika sığınmacı kabulü krizi nedeniyle yılbaşından bu yana 4 bin 500 kez suçlu bulundu
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu duyurdu! O ilçelerde ikamet izinleri kapandı
Bakan Karaismailoğlu Zigana Tüneli'nin açılış tarihini açıkladı!
"Farkında olmadan pas attı bizim de golü atmamız lazım"
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Platin, Ekim Ayında Da Zengin İçeriğiyle Yanı Başınızda
Bakan Kasapoğlu duyurdu: "Bin 200 personel alınacak"
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan gündemini sarstı!
Biden'dan korkutan uyarı: Dünya 'Armageddon'la karşı karşıya kalabilir
10. Boğaziçi Film estivali'nin Afişi Yayınlandı!
Emekli promosyon kampanyaları Ekim'de yenilendi
İngiltere'de kış uyarısı: Kesintiler artacak
07 Ekim 2022 Cuma 14:39:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 14:39:00

Hastane skandalında pes dedirten savunma

Kaynak: DHA

ABONE OL

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Tutuklanan zanlıların savunmaları ortaya çıktı. Kötü muamelede bulunan Ali E. ifadesinde, "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu" ifadelerini kullandı

İstanbul'daki özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan ve 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanan Ali E. (30), nöbetçi hakimlikte "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu" dedi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'ndeki özel hastanede, sağlık çalışanlarının, hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

SAMSUN'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hastanenin faaliyetleri durdurulurken, videoda yaşlı kadının yüzüne para atan ve Samsun'un İlkadım ilçesinde, Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Ali E., `beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı.

Ali E.´nin, İstanbul´da yaşanan olay sonrası işten çıkarılmasının ardından geldiği Samsun´a yerleştiği, özel hastanede ise çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine verdiği ifadesinde, "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu. Zaman zaman bu tür oyunlar oynardık. Bu video da bu oyunlardan biriydi" dedi.

Etiketler : İstanbul Ataşehir Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi Ali E. ifadesi
Bu dünya kaldıramaz aşkımızı

Bu dünya kaldıramaz aşkımızı
15 yıl sonra imaj değişikliği

15 yıl sonra imaj değişikliği
Bildiğimi okurum

Bildiğimi okurum
Her türlü şiddete hayır!

Her türlü şiddete hayır!
Aile saadeti

Aile saadeti
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
15 gün sonra nişan attı

15 gün sonra nişan attı
Evlilik sonrası yeni anlaşma

Evlilik sonrası yeni anlaşma
Boğaz'da evlendi

Boğaz'da evlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX