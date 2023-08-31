"Hasımlarımızın yüreklerine korku salmıştır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur ile Cumhuriyeti buluşturan ve kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği şekilde idrak etmenin gayretindeyiz. Acısı tatlısı, doğrusu yanlışıyla bir asrı tamamlarken geçmişin kapsamlı bir muhasebesini yapmamız gerekiyor." dedi.



Başkan Erdoğan, Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin hürriyet sevdasının timsali olan, Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.

Vatan toprağını canları pahasına miras bırakan aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, "Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekasını, milletimizin huzur ve esenliğini temin için fedakarca görev yapan tüm güvenlik kuvvetlerimize Rabb'imden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Dün Ankara'da Kara Harp Okulu'nun Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne iştirak ettiğini anımsatan Başkan Erdoğan, "Burada Harbiyelilerimizin ve dünyanın 15 farklı ülkesinden gelen misafir öğrencilerimizin mezuniyet sevincini paylaştık. Ardından yine büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramımızı kutladık." diye konuştu.

Bu topraklardaki 1000 yıllık tarih içinde yeni bir başlangıcı ifade eden Cumhuriyet'i sadece konserlere ve görsel şölenlere boğmanın doğru bir yaklaşım olmadığına dikkati çeken Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asıl mesele anma etkinliklerini aynı zamanda Cumhuriyet'in temsil ettiği değerleri anlama, bu vesileyle milletçe büyük bir coşkuyla geleceğe yürümektir. Bu önemli yıl dönümlerini milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğunun kilometre taşlarından biri haline getirebilmektir. Cumhur ile Cumhuriyeti buluşturan ve kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği şekilde idrak etmenin gayretindeyiz. Acısı tatlısı, doğrusu yanlışıyla bir asrı tamamlarken geçmişin kapsamlı bir muhasebesini yapmamız gerekiyor. Buradan çıkaracağımız dersler ışığında da gelecek asırdaki yol haritamızı şekillendirmemiz önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci asrına çok daha güçlü girmemiz ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Milletimizi karşılaştığı onca badireye ve ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı, birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. Toplu vuran yürekleri hiçbir topun, tankın, silahın sindiremeyeceğini son olarak 15 Temmuz'da hep beraber bir kez daha gördük."

"HER KONUDA AYNI DÜŞÜNMESEK, AYNI GÖRÜŞLERİ PAYLAŞMASAK DAHİ AYNI YÖNE BAKMAYI BAŞARABİLMELİYİZ"



Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü vesile kılmak suretiyle 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirmek istediklerini dile getirerek, "Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız, ideolojilerimiz farklı olsa da Türkiye olarak özellikle ortak paydada buluşabilmeliyiz. Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müştereklerimizi çoğaltabilmeliyiz. Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100. Yıl Marşımız bu yönde atılmış adımlardan biriydi. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunlara yenilerini ekleyeceğiz."

Başkan Erdoğan, Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünkü programların ardından bugün de Deniz Harp Okulu mezunlarının heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Deniz Harp Okulu'ndan mezun olan 454 Türk, 12 misafir öğrenci ile engin birikimleriyle mezunların yetişmesine katkı veren tüm hocaları ve komutanları kutlayan Başkan Erdoğan, vatana, millete, devlete ve insanlığa böylesine hayırlı evlatlar yetiştiren ailelere de şükranlarını sundu.

Başkan Erdoğan, "Bizim gözümüzde birer kültür elçimiz olan misafir öğrencilerimize başarılar diliyorum. Deniz Harp Okulumuz bu sene 250. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 1773 yılında Kaptan-ı Derya Gazi Hasan Paşa tarafından kurulan okulumuz, tam 2,5 asırdır yetiştirdiği bahriyelilerle donanmamızın gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Deniz Harp Okulumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim ve müfredat bakımından yenilenen, daha modern ve sivil bir yapıya kavuşan Deniz Harp Okulu'nun başarı grafiğinin sürekli yükseldiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü sonrasında hayata geçirdikleri reformların burada da meyvesini verdiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, "Çağın gerektirdiği her türlü teorik ve pratik eğitimi alan Bahriyelilerimiz, başta şehadet kültürümüzü olmak üzere bizi biz yapan kadim değerlerimizi özümseyerek göreve hazırlanmaktadır. Üniversite yönetimlerinin bir müfredatı günümüzün ihtiyaçlarına ve şartlarına göre devamlı geliştirdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Geçmişte hem demokrasimize hem de ordumuzun imajına ve disiplinine zarar veren sıkıntılı durumlarla karşılaşmıştık. Bunların bir daha yaşanmaması için her türlü tedbiri aldık, alıyoruz ve alacağız. Türkiye'nin ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne 28 Şubat ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur." ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA DA SİNSİ NİYETLERİ BOŞA DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Vatana hizmetin görevini en iyi şekilde yaparak olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlayışın kök salmasıyla birlikte devlet kurumlarının artık başarılarıyla gündeme geldiğini görüyoruz. Ordumuz, vatanımızın güvenliğini sağlayarak, Emniyetimiz vatandaşlarımızın huzur ve esenliğini temin ederek, İstihbaratımız ülkemize karşı yürütülen yıkıcı faaliyetleri engelleyerek, Dışişlerimiz Türkiye'nin hak ve çıkarlarını cesaretle savunarak, Yargımız bağımsız ve tarafsız bir şekilde adalet dağıtarak, hasılı devletin temel kurumları artık sadece işini yapıyor, belli odaklara ve yapılara değil, 85 milyonun tamamına hizmet ediyor. Milletimiz de bu tablo karşısında kurumlarımıza daha fazla sahip çıkmakta, özellikle kahraman ordumuzun adeta üzerine titremektedir. Ordumuz ile halkımızın arasını açmayı hedefleyen 15 Temmuz ihaneti bu açıdan da başarısız olmuştur. İnşallah bundan sonra da sinsi niyetleri boşa düşürmeye devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savaşlar ve gerilimlerle dolu bir coğrafyada istikrar abidesi olarak yıldızı parlayan bir ülke olduğunu ifade etti.

Dünyanın en stratejik iki su yolu olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olduklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Rusya-Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla birlikte tüm insanlığın gözü adeta Karadeniz'e çevrildi. Akdeniz, küresel ticarette oynadığı kritik rolün yanı sıra barındırdığı enerji kaynaklarıyla öne çıkıyor. Bir asır önce büyük güçlerin rekabet alanı olan bölgemiz, bugün de aynı mücadelelere sahne oluyor. Kaosun ve belirsizliğin arttığı bir denklemde Türkiye askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir." dedi.

"SADECE OYUN KURAN DEĞİL, GEREKTİĞİNDE ALEYHİMİZE OLAN OYUNLARI DA BOZAN BİR ÜLKEYİZ"



Savunma sanayi alanından atılan adımların millete güven aşılarken hasımların yüreklerine korku saldığını belirten Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Artık milli savunmamız, savunma sanayimiz özellikle bundan 20 yıl önce yüzde 20 itibarıyla yerliyken bugün yüzde 80 yerli hale gelmiştir. Silahlı, silahsız, insansız hava araçlarındaki üstünlüğümüzü zaten herkes kabul ediyor. Savaş gemisi teknolojisinde de kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa ve idame edebilen 10 ülkeden biriyiz. Nisan ayında hizmete aldığımız donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu ile bu alanda yeni bir lige yükseldik. Bayraktar TB3 SİHA, Kızılelma ve Hürjet hafif taarruz uçağımızın iniş-kalkış yapabileceği bir SİHA gemisine sahip olduk. TCG Anadolu sayesinde tabur büyüklüğünde bir kuvveti, ana üs desteği ihtiyacı olmadan Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki kriz bölgelerine kolayca intikal ettirebileceğiz. Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde aleyhimize olan oyunları da bozan bir ülkeyiz. Bunun hamasi bir söylemden öte hakikatin ta kendisi olduğunu son yıllarda pek çok kez gösterdik."

"TERÖRİSTLERİ İNLERİNDE İNİM İNİM İNLETTİK"



Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bir terör koridoruyla kuşatılmak istendiğinde tüm tehditlere ve baskılara rağmen Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri askeri harekatlarla terör devleti heveslerini kursaklarda bıraktıklarını kaydederek, "Cudi'de bunu yaptık, Gabar'da bunu yaptık, Tendürek'te bunu yaptık, Besler Deresi'nde bunu yaptık ve teröristleri inlerinde inim inim inlettik. Libya'nın meşru hükümetine destek vererek hem bu ülkenin bölünmesinin önüne geçtik hem de Akdeniz'deki haklarımızı garanti altına aldık. Can Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde hiç düşünmeden tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yardımına koştuk. Böylece Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yaklaşık 30 yıllık zulüm ve işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasını sağladık." değerlendirmesini yaptı.

Ege ve Doğu Akdeniz konusunda gösterdikleri tavra işaret eden Başkan Erdoğan, "Ege'ye yönelik mütecaviz eylemler karşısında sergilediğimiz tavır zaten tüm muhataplarımızca biliniyor. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukunu sonuna kadar savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden DHKPC'sine, eli kanlı canilerin hiçbirine nefes aldırmadıklarını vurgulayarak, "Teröristler nerede yuvalanmışsa önce tespit ediyor, sonra da hepsini tek tek imha ediyoruz. Milli güvenliğimize yönelik her türlü girişimi boşa çıkarırken, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için de samimiyetle çaba harcıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZA LEKE SÜRDÜRMEYECEĞİZ"



Bundan sonra da aynı onurla her yerde bu mücadeleyi devam ettireceklerine dikkati çeken Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz. Demokrasimize vesayetin gölgesini düşürmeyeceğiz. Milli iradenin üstünde hiçbir güce izin vermeyeceğiz. Şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmeyeceğiz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklal ve istikbalimizin nişanesi olan ezanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkacağız. Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan neyse onu yapacağız. Tüm bunları da sizlerle birlikte, siz bahriyelilerimizin azim, cesaret ve fedakarlığıyla başaracağız."

Başkan Erdoğan, mezun olan öğrencilere de "Değerli teğmenlerimiz, bugün teorik ve pratik eğitimlerinizi tamamlıyor, yeni bir hayata yelken açıyorsunuz. Deniz Kuvvetlerimizin şerefli birer subayı olarak, daha nice seneler boyunca devletimize, ülkemize ve milletimize aşkla hizmet edeceksiniz. Her birinin adı milletimizin gönlüne nakşolmuş kaptan-ı deryalardan size ulaşan vazife bayrağını sizler de sonraki nesillere gururla devredeceksiniz. Emanet aldığınız bu aziz mirası hakkıyla taşıyarak en güzel şekilde teslim edeceğinize yürekten inanıyorum." diye seslendi.

"DENİZLERİNİZ SAKİN, PRUVANIZ NETA, BAHTINIZ HEP AÇIK OLSUN"



Bu kutlu mücadelede savaş gemilerinin en tepe noktasında mahfuz olan mukaddes kitabın bahriyelilere yol göstereceğini kaydeden Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anneler, babalar özellikle sizlere sesleniyorum. Bu güzide evlatlarınızı sizler bizlere emanet ettiniz. Komutanlarımız, hocalarımız en güzel şekilde sizlerin bu emanetine sahip çıktılar. Onları bugüne hazırladılar. Bundan sonra teğmenlerimizle, üsteğmen, yüzbaşı, yarbay, binbaşı vesaire bu şekilde gurur duyacaksınız. O günleri göreceksiniz. Sizin bu gösterdiğiniz teveccühe, ilgiye bizler de gerek şahsım Başkomutan ve tüm devlet yönetimi olarak teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan ve saldırıdan muhafaza eylesin. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız hep açık olsun. Bu duygularla bir kez daha Deniz Harp Okulumuzun öğrencilerini, ailelerini, üniversitemizin yönetimini ve hocalarını tebrik ediyorum. Teğmenlerimize önlerindeki uzun görev sürelerinde başarılar diliyorum. Dost ülkelere gidecek teğmenlerimizin oralardaki kardeşlerimize en kalbi selam ve muhabbetlerimizi iletmelerini istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

DİĞER KONUŞMALAR



Törende konuşan Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul, Deniz Harp Okulunun vatanına, milletine, bayrağına ve devletine sadık, yüce Türk milletinin ve seçilmiş milli iradenin emrinde görev icra edecek, milli ve manevi değerlere önem veren subay yetiştirmeye geçmişte olduğu gibi bugün de büyük şevk ve aşkla devam ettiğini kaydetti.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise mezun olan öğrencileri tebrik ederek, teğmenlere, ailelerinin hayır dualarını almaları, milli manevi değerlere sahip çıkmaları, her zaman seçilmiş milli iradenin emrinde olmaları ve Türk milletine hizmet etmeleri tavsiyelerinde bulundu.

Törende daha sonra Başkan Erdoğan, okul birincisi olan Teğmen Ömer Faruk Çil'e diplomasını verdi.

Başkan Erdoğan, törenin ardından da teğmenlerin ailelerine, evlatlarının geleceğiyle ilgili hayır duası beklediklerini söyleyerek, Allah'tan tüm bahriyelileri görevlerinde muvaffak kılmasını diledi.

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı.