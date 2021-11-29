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29 Kasım 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 10:09:00

Haseke'deki ailelerin, kız çocuklarını kaçıran YPG/PKK'ya büyük isyanı: YPG kızımı geri ver

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Aileler Haseke'de sokağa döküldü. Çocuk kaçıran YPG'ye isyan. ABD'nin kullandığı, HDP'nin sırtını dayadığı YPG'nin kız çocuklarını kaçırıp ellerine silah vermesine Suriye'deki Kürt anneler de isyan etti.

YPG/PKK'lı teröristlerin 21 Kasım'da Haseke'nin Amuda İlçesi'nde kaçırdığı kız çocuklarının aileleri, ilçe merkezinde gösteri yaptı. Gösteride, çocukların serbest bırakılması istenildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, protestocuların "Çocukları zorla silah altına almanız annelerin kalbinde korkuyu tohumluyor", "(Kaçırılan) Evin, kitaba aşıktı. Kurşun sesi duyunca bana sığınırdı" yazılı dövizler taşıdığı görüldü. Aileler, kendilerine işkence yapan teröristlerin, kızlarını Haseke'deki kamplara götürdüğünü belirtti.

KIZIM OKULA GİDİYORDU

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kaçırılan kızlardan Hediyye Anter'in annesi, "Benim okuyan kız çocuğumu alıp götürdüler. Bu nasıl bir adalet? Kimse bizi dinlemiyor. Onlar (YPG/PKK) kendi çocuklarını götürsünler. Yeter artık. Bıktık sizden" dedi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI RAPORU'NDA YER ALDI

YPG/PKK'nın, çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansımıştı. YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Haziran 2020'de yayımladığı "İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı. Raporda, "YPG, kamplardan 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına aldı" ifadesine yer verilmişti.

15 YAŞLARINDA ÜÇ KIZ KAÇIRILDI

YPG/PKK'lı teröristler, "çocuk savaşçı" kadrosu için 21 Kasım'da Haseke'nin Amuda İlçesi'nde 2006 doğumlu Hediyye Abdürrahim Anter, Evin Celal Halil ve Ayana İdris İbrahim'i kaçırarak alıkoymuştu. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Haseke ilinde 15 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı yayınladığı bildiri ile kınamıştı.

DAĞDAKİ EVLATLARA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı. İzmir'den 7 yıl önce 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelerek eylem yapan Esmer Kaman, çocuğunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi. 7 yıldır görmediği ve hiçbir haber alamadığı oğluna hasret kaldığını belirten Kaman, "Kadir oğlum bu yağmurda, çamurda, soğukta buradayım, seni bekliyorum. Ne olur geri dön. Senin yurdun, yerin burası. Babanla, kardeşinle seni bekliyorum. Burada seni bekleyeceğim" dedi.

Etiketler : YPG/PKK çocuk savaşçı Hediyye Abdürrahim Anter Celal Halil Ayana İdris İbrahim HDP İl Başkanlığı binası
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