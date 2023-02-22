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22 Şubat 2023 Çarşamba 11:23:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 11:23:00

Hasar tespitleri nasıl yapılıyor?

Kaynak: aksam.com.tr

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Asrın felaketinin ardından depremden etkilenen tüm şehirlerde eş zamanlı olarak başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. Peki deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar...

Hasar tespit çalışmaları tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalıdır.

Bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar, kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarlar belirlenmektedir.

Binalar hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıklacak, yıkık olarak sınıflandırılmaktadır.

Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların yıkımının gerçekleştirilmesi zorunludur.

Binanın hasar durumu e-Devlet veya www.hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Hasar tespit başvuruları da bu adreslerden yapılabilirken afet bölgelerindeki mobil iletişim merkezleri üzerinden de başvuru gerçekleştirilebiliyor.

Hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından 1 aylık itiraz süresi bulunuyor.

Etiketler : Hasar tespit çalışmaları Ağır hasarlı acil yıkılacak binalar

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