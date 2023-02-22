Hasar tespit çalışmalarında son durum ne?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık." dedi.



Bakan Kurum, inşaat sektörü temsilcilerinin malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ederek "Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz." dedi.