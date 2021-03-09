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09 Mart 2021 Salı 18:06:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 18:06:00

Hasan Basri Yalçın 10 Mart Çarşamba gününden itibaren 24 TV'de: Brifing Odası

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Hasan Basri Yalçın; 10 Mart Çarşamba gününden itibaren, her Çarşamba 24 TV ekranlarından izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

SETA Strateji Araştırmaları Direktörü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, hafta boyunca yaşanan gelişmelerin analizini Brifing Odası'nda yapıyor.

NEDEN? NASIL?

Dünya her gün yeni olaylarla şekillenir. Akış hızlı, gündem yoğun... Siyasi gelişmeler, dış politika, uluslararası güvenlik, terörle mücadele ve gündeme dair herşey konuşulacak. Neden? ve Nasıl? sorularının cevapları Brifing Odası'nda aranacak.

Hasan Basri Yalçın'ın moderatörlüğünü yapacağı Brifing Odası; 10 Mart Çarşamba gününden itibaren, her Çarşamba 20.00 – 20.45 saatleri arasında 24 TV'de...

HASAN BASRİ YALÇIN KİMDİR?

Hasan Basri Yalçın, 2004 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora eğitimini University Cincinnati'de Siyaset Bilimi alanında "The Strugle of Autonomy: A Realist Theory of İnternational Relations" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. SETA Strateji Araştırmaları Direktörüdür. Aynı zamanda Sabah Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaktadır. 2011 yılında yurt dışında eğitimini tamamlayarak 2012 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası güvenlik, strateji, NATO ve sosyal bilimler felsefesi konularında çalışmaları bulunmaktadır.

2021 yılı Mart ayı itibariyle TürkMedya bünyesinde bulunan 24 TV'ye katılan Hasan Basri Yalçın; Brifing Odası programının moderatörlüğünü yapmaktadır.

Etiketler : hasan basri yalçın 24 tv brifing odası
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