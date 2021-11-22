Harran'da büyük keşif! Dünyanın ilk üniversitesi

ZENGİLER DÖNEMİNE AİT



UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden Harran Ören Yeri'nde, 12. Yüzyıla ait medrese kalıntıları ortaya çıkarıldı. Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, "Zengiler dönemine ait bir medrese bulduk. Daha önceleri Harran'ın 5 medresesi olduğu biliniyordu. İlk kez Harran'ın bu bilinen medresesinin birine rastladık" dedi.

M.Ö. 3 BİNLERE UZANIYOR

Harran Kaymakamı Cihat Koç ise Harran'daki bilimsel eğitimin tarihinin milattan önce 3 binlere uzandığını belirtti.

Koç, "Çalışmalarla 5 büyük medresenin, 5 büyük üniversite kampüsünün ilkini açığa çıkarmış bulunuyoruz. Dünyanın ilk üniversitesi. Aynı anda 300 bilim insanının eğitim verdiği bir yerden bahsediyoruz. Binlerce öğrencisi olan büyük bir üniversite kompleksi" diye konuştu.

Toprak üstünde 24 oda belirlendiğini ifade eden Prof. Önal, "Şu anda 5 oda ile medresenin anıtsal kapısını tamamen, revakını ise kısmen açığa çıkardık" dedi.

MOĞOLLAR SALDIRINCA YEMEKLERİNİ BİLE BIRAKIP KAÇMIŞLAR

Prof. Önal, odaların yanında geniş ocakları ve tandırları olan büyük bir mutfak tespit ettiklerini ifade ederek şöyle devam etti: "Oradan da anlıyoruz ki bu mutfak çok kişiye hizmet veriyor. Mutfağın diğer özelliği, ocak ve tandırların içerisinde küçükbaş hayvan kemikleri yoğun bir biçimde var. Dolayısıyla burada yemeğin hazırlandığı, Moğolların şehri ele geçireceğine iyice kanaat getirildiğinden yemek yenmeden, ocakta bırakılarak can havliyle buradaki insanların şehri terk ettiğini de bize gösteriyor."