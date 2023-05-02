Harflerle hayata bağlandı

Malatya'da enkazdan çıkarılan 77 yaşındaki Elmas Teyze konteyner kentte okuma yazma kursuna başladı. En büyük hayali olan okumayı öğrenen yaşlı kadın 'Yeniden doğmuş gibiyim' dedi.

KOMŞULARININ YARDIMIYLA ÇIKTI

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi, 4 torun sahibi Elmas Doğan, 6 Şubat'taki depremlerde evinin yıkılan bölümünün altında kaldı. Komşularının yardımıyla enkazdan çıkartılan 77 yaşındaki Elmas Doğan, çocuklarıyla bir süre çadırda kaldıktan sonra Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.

DEPREMİN ACI İZLERİNİ SİLİYOR

Burada Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezince açılan okuma yazma ve Kur'an kursuna katılan Elmas Teyze, öğretmenlerin yardımıyla okuma yazma öğrendi. Afetzede kadın, kursta hem depremin acı hatıralarını siliyor, hem de ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konteyner kentte yeni bir hayata başladıklarını söyleyen Elmas Doğan, "Okuma yazma çok güzel duygu. Okumanın yaşı yok" dedi.