Hamza Dağ'dan yeni seçim müziği: Sosyal medyaya damga vurdu

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ yerel seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hamza Dağ sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı. Hamza Dağ, seçim müziğini, "İzmir'i dünyada en çok kim sever? Biz tabii ki!.." sözleriyle duyurdu.