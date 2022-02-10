AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına sert tepki!

Erken seçim ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bizim çalışmamız kampanya çalışmamız 2023, 18 Haziran'a yöneliktir." dedi. Elektrikle ilgili zamlara da değinen Dağ, "bir çalışma yürütülüyor" ifadesinde bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına sert tepki gösterdi.

CNN Türk'e katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklamaları şu şekilde;

Biz muhalefeti önemsiyoruz. Ülke için Türkiye için demokrasilerde gerekli olduğunu, faydası olduğunu biliyoruz. Biz de bazı yerlerde muhalefetiz. İzmir Milletvekiliyim ve İzmir'le ilgili bazı konularda muhalefet yapıyorum. Ülkemizde muhalefet eleştiri, öneri değil, yıkıcılık unsuru haline gelmiş halde. Gezi olaylarında gördük. Kılıçdaroğlu kaos oluşturması çabası içinde. Kılıçdaroğlu hep bir provokasyon peşinde. Bu bir provokasyon şeklinde yapılan bir çalışma. Enerji fiyatlarındaki artışların küresel boyuttan kaynaklı olduğunu muhalefet bilmiyor mu? Küresel boyutta yaşanan bir hadise var ama bunu bahane olarak söylemek istemiyoruz. Vatandaşımız bunu en az hasarla yaşaması lazım diye çaba sarf ediyoruz.

ELEKTRİK ZAMMI GERİ ALINIR MI?

Bir düzenleme yürütülüyor. Uzun vadede esas enerji konusundaki dışa bağımlılığımız azaltmamız lazım. Biz bu konuda hamleler yapıyoruz. Nükleer tesisi Sinop ve Mersin'de hamle yaparken buna engel olanlar kim? CHP hep engel oldu.

Şimdi askıda fatura diye bir düzenleme yapılmıştı. Askıda ekmek, yardım çalışması bu da benzer bir çalışma yardımlaşmanın bu toprakların bir kültürü olduğunu iyi biliyoruz ve CHP'nin bu kültürün yıkmasına izin vermeyeceğiz. Biz özellikleri hassasiyetleri duyguları olan insanlarız. Bu vicdanın etkili olması için üzerimize düşeni yaparız. Kılıçdaroğlu gibi yıkıcı zihniyetlere fırsat vermedik vermeyeceğiz. Bu meseleyi biz çözeceğiz başkası çözemeyecek.20 yıldır bu ülkenin en temel sorunlarını ortadan kaldırdıysak. Küresel çaptan kaynaklanan sorunları 2 ay içerisinde düzelteceğiz.

İhracatımız artıyor büyümemiz hep ileriye doğru gidiyor. Kendi açımızdan baktığımız zaman sanayiimizin sürekli büyüyen rolü bilgi ve teknolojilerinde hizmet sektörü anlamındaki hususlarda çabalarımız meyvelerini vermeye başladı turizm önemli bir gelir kapısı haline gelmesiyle nisan mayıs ile birlikte rahat bir nefes alacağız.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE Mİ?

Bizim gündemimizde erken seçim yok. Bizim çalışmamız kampanya çalışmamız 2023, 18 Haziran'a yöneliktir. Erken seçimi bu ülkenin gündeminden çıkarmak lazım. Zamansız yapılan seçimler insanların planlayamadığı seçimler insanların yapacağı yatırımları etkiler. Biz yeni sistemle beraber seçimlerin zamanında yapılacağını ortaya koymamız lazım. Muhalefet 24 Haziran'dan bu yana her gün erken seçim zaten.