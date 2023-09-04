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04 Eylül 2023 Pazartesi 12:46:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 12:46:00

Hamsideki bolluk balıkçı tezgahlarını hareketlendirdi

Kaynak: AA

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Edirne'deki balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.

Av sezonunun başlamasıyla denize açılan gemiler, limanlara kasalar dolusu hamsiyle dönüyor

Edirne Balık Pazarı'nda hamsinin kilogramı 100-120 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine sezonun bereketli başladığını söyledi.

Hamsinin tezgahlardaki yerini aldığını belirten Çimen, "Sezonumuz güzel başladı. Hamsi bol bol çıkıyor. İlerleyen günlerde hamsinin bollaşmasıyla birlikte fiyatların 70 liraya kadar gerileyeceğini düşünüyoruz. Hamsi, istavrit ve sardalyaya çok büyük talep var. Vatandaşlarımız balığı özlemiş." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Münir Paker de balık bolluğu yaşandığını dile getirdi.

Fiyatların uygun olduğunu ifade eden Paker, "Hamsi tezgahlara geldi. Önümüzdeki günlerde bolluk olursa fiyat daha da aşağıya düşecektir." dedi.

Alışveriş yapan Recai Kül ise taze balık yemeyi özlediklerini, sezonun başlamasıyla pazara gelerek balık aldığını kaydetti.

Etiketler : Av sezonu balığa tezgah hamsi fiyatları
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