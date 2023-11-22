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Hamsi bollaştı fiyatlar düştü
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22 Kasım 2023 Çarşamba 07:16:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 07:16:00

Hamsi bollaştı fiyatlar düştü

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Havaların soğumasıyla avlanan hamsi miktarının artması balıkçı tezgahlarındaki fiyatların düşmesini sağladı.

Havaların soğumasıyla avlanan hamsi miktarının artması balıkçı tezgahlarındaki fiyatların düşmesini sağladı. Edirne Balık Pazarı'nda hamsinin kilogramı 50 liradan satılmaya başladı.

Havaların soğumasıyla avlanan hamsi miktarının artması balıkçı tezgahlarındaki fiyatların düşmesini sağladı. Bölge balıkçıları, havaların soğumasıyla İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında bol hamsiyle limanlara dönmeye başladı. Avlanan kasalarca hamsi balıkçı tezgahlarına indirim olarak yansıdı. Balıkçı Yusuf Çimen, sezon başında 100 liradan satılan hamsinin fiyatının yarı yarıya düştüğünü söyledi. Ucuza balık satmaktan mutlu olduklarını ifade eden Çimen, "Çok büyük bir bolluk yaşanıyor. Havanın soğuması ve kar yağışıyla birlikte bol avlanan hamsinin kilosu 50 liraya düştü. Vatandaşlardan güzel bir talep var. Havanın daha da soğumasıyla fiyatların düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde 3 kilogramını 50 liraya satacağız inşallah." dedi. Balıkçı Can Taşdelen de Karadeniz'de hamsi bereketi yaşandığını ifade etti. Vatandaşların yoğun bir talebi olduğunu belirten Taşdelen, "Bugün 1 tona yakın hamsi getirdik. Dün 150 liraya kadar çıkan fiyat bugün 50 liraya düştü. Uygun fiyattan satıldığı için halkımız da mutlu biz de mutluyuz. Ne kadar çok bolluk olursa o kadar fiyat aşağıya iner." diye konuştu.

Etiketler : hamsi karadeniz fiyat
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