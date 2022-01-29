Anne adaylarına beslenme önerileri

Hamileliğinde 21. haftayı tamamlayan oyuncu Hande Soral, sosyal medya hesabından anne adaylarına beslenme önerilerinde bulundu. Doktorunun verdiği listeye göre beslendiğini söyleyen oyuncu, haftada 1 gün balık, et, tavuk ya da hindiden birini tüketmeye çalıştığını, sebze yediğini ve günde 1 bardak süt veya yaklaşık 1 bardak yoğurt yemelerine özen göstermeleri gerektiğini söyledi.