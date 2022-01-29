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29 Ocak 2022 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 12:30:00

Hamile Hande Soral'dan anne adaylarına beslenme önerileri

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En son dijitalde yayınlanan ‘Alef Mal-i Hülya' dizisinde rol alan Hande Soral, anne olmak için gün sayıyor.

Hamileliğinde 21. haftayı tamamlayan oyuncu Hande Soral, sosyal medya hesabından anne adaylarına beslenme önerilerinde bulundu. Doktorunun verdiği listeye göre beslendiğini söyleyen oyuncu, haftada 1 gün balık, et, tavuk ya da hindiden birini tüketmeye çalıştığını, sebze yediğini ve günde 1 bardak süt veya yaklaşık 1 bardak yoğurt yemelerine özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

Etiketler : hande soral hamile anne adayları beslenme magazin
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