VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
23 Ekim 2023 Pazartesi 23:26:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 23:26:00

Hamas'tan rehine açıklaması: "Uygun koşulların sağlanmasına bağlı"

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu olan yöneticisi Halid Meşal, rehinelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Rehinelerin serbest bırakılması için doğru koşulların sağlanmasına ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, rehinelerin serbest bırakılmasının uygun koşulların sağlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine rehinelerin serbest bırakılması yönünde protestolar sürüyor.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal de konuyu İngiliz Sky News kanalına değerlendirdi.

Meşal, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların yoğunluğunu azaltmasına bağlı olduğunu vurguladı; "Rehinelerin serbest bırakılması için doğru koşulların sağlanmasına ihtiyacımız var" dedi.

İsrail medyasında ise 50 rehinenin daha insani gerekçelerden dolayı serbest bırakılacağı yönünde haberler yer aldı.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadından yapılan açıklamaya göre ise Katar ve Mısır ara buluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda 2 kadın rehine daha serbest bırakıldı.

Etiketler : hamas rehine israil filistin gazze
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX