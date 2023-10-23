Hamas'tan rehine açıklaması: "Uygun koşulların sağlanmasına bağlı"
Kaynak: TRT Haber
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu olan yöneticisi Halid Meşal, rehinelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Rehinelerin serbest bırakılması için doğru koşulların sağlanmasına ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, rehinelerin serbest bırakılmasının uygun koşulların sağlanmasına bağlı olduğunu söyledi.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine rehinelerin serbest bırakılması yönünde protestolar sürüyor.
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal de konuyu İngiliz Sky News kanalına değerlendirdi.
Meşal, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların yoğunluğunu azaltmasına bağlı olduğunu vurguladı; "Rehinelerin serbest bırakılması için doğru koşulların sağlanmasına ihtiyacımız var" dedi.
İsrail medyasında ise 50 rehinenin daha insani gerekçelerden dolayı serbest bırakılacağı yönünde haberler yer aldı.
Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadından yapılan açıklamaya göre ise Katar ve Mısır ara buluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda 2 kadın rehine daha serbest bırakıldı.
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