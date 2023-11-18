Hamas'tan 'İsrail kültürü' tanımlaması: "Öldürmekten ve soykırımdan başka bir şeye yaramaz"

Hamas'tan 'İsrail kültürü' tanımlaması: "Öldürmekten ve soykırımdan başka bir şeye yaramaz"

Hamas, İsrail'in sadece terör hükümeti ya da Nazi ordusu değil, bilakis "öldürmekten, soykırımdan ve terörizmden başka bir şeye inanmayan bir kültür" olduğunu belirtti.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamdan, konuşmasının başında İsrail'in dün ve bugün, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin sığındığı "Felah" ve "El-Fahura" okullarında işlediği katliamlara işaret etti.

İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri kuzeyden güneye göç ettirme planından da bahseden Hamdan, işlenen tüm suçların bu planın bir parçası olduğunu ancak tüm bunlara rağmen hala kuzeyde 807 bin kişinin yaşadığını dile getirdi.

İŞGALCİ İSRAİL, YAŞADIĞI PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜYLE DAHA FAZLA SUÇ İŞLİYOR

İsrail'in Şifa Hastanesi'nde işlediği suçlara işaret eden Hamdan, burada esirleri ve direniş güçlerini bulamayan İsrail'in, yaşadığı psikolojik çöküntüyle daha fazla suç işlediğini kaydetti.

İsrail askerlerinin, Şifa Hastanesi'nde toplu mezarları açıp buradaki bazı cesetlere el koyduğunu kaydeden Hamdan, "Bunu ormandaki hayvanlar bile yapmaz." dedi.

Konuşması sırasında Gazze'de kullanıldığını söylediği roket mermileri üzerine hakaret içerikli yazılar yazan bir İsrailli din adamının görüntülerini paylaşan Hamdan, "Dünya bilsin ki, biz, sadece terörist bir hükümet ya da Nazi ordusundan değil öldürmekten, soykırımdan ve terörizmden başka bir şeye inanmayan bir kültürden bahsediyoruz." diye konuştu.

Saldırılardan sonra Gazze'nin yönetimi konusuna ilişkin ise Hamdan, "Filistin halkı hürdür, köleliği kabul etmez ve kendi kaderini kendi tayin edecektir." diyerek, kimsenin vesayetini kabul etmeyeceklerini ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar ellerini tetikten çekmeyeceklerini dile getirdi.

İŞGALCİ İSRAİL, FAHURA KATLİAMININ HESABINI VERECEK

Öte yandan Gazze'deki Fahura Okulu'na yönelik saldırıya ilişkin Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ABD'nin yeşil ışık yakması ve uluslararası toplumun sessizliğinden cesaret alarak gerçekleştirdiği yüzlerce katliama yenilerini eklediği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu toprakları terk etmeyeceğiz. El-Fahura Okulu'na yönelik katliamınızın, çocuklara ve sivillere karşı devam eden suçlarınızın hesabını vereceksiniz. Er ya da geç bunun bedelini ödeyeceksiniz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail, insanlığa karşı ne tür katliam ve suç işlerse işlesin, Filistin halkının topraklarından göç etmeyeceği vurgulandı.