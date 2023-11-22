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22 Kasım 2023 Çarşamba 05:25:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 05:25:00

Hamas'tan esir açıklaması: 50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli

Kaynak: AA

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Hamas: Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Hamas İsrail esir
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