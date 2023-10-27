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27 Ekim 2023 Cuma 18:21:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 18:21:00

Hamas'tan BM ile Arap ve İslam ülkelerine 'hastane' çağrısı

Kaynak: AA

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Hamas: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz.

Hamas: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz.

Etiketler : Hamas İsrail saldırı hastane
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