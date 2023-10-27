27 Ekim 2023 Cuma 18:21:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 18:21:00
Hamas'tan BM ile Arap ve İslam ülkelerine 'hastane' çağrısı
Kaynak: AA
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Hamas: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz.
Hamas: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz.
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