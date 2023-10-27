Hamas'tan BM ile Arap ve İslam ülkelerine 'hastane' çağrısı

Hamas'tan BM ile Arap ve İslam ülkelerine 'hastane' çağrısı

Hamas: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz.