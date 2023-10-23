"Hamas yetkililerine Türkiye'yi terk edin talimatı verildi" iddiası yalanlandı
İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey Hamas yetkililerine Türkiye'yi derhal terk etme talimatı verdiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst düzey Hamas yetkililerine Türkiye'yi derhal terk etme talimatı verdi" iddiası yalanlandı.
İletişim Başkanlığı'ndan Arapça yapılan duyuruda, söz konusu asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.
إن الادعاءات بأن "الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان أمر كبار المسؤولين في حماس بمغادرة تركيا على الفور" عارية من الصحة تماما.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 23, 2023
لا تصدقوا الادعاءات العارية من الصحة والكاذبة.⬇️ pic.twitter.com/8p2SHAlh8Q
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