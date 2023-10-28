Hamas provokasyonuna yalanlama: ‘Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' demedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" sözlerini kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM, 'Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" sözlerini kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hamas'ın lideri İsmail Haniye, 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz' dedi." iddiası doğru değildir.
2012 yılında dönemin Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı olan İsmail Haniye, Türkiye'yi ziyaret ederek parti liderleri ile görüşmüştür. Haniye bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş, ardından AK Parti grup toplantısına katılmıştır. Haniye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile de görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Haniye'nin Demirtaş ile görüşmesinin ardından, "Haniye, 'Diyarbakır'ı özgür görmek isteriz' dedi" şeklinde iddialar ortaya atılmıştır. Ancak, iddiaları destekleyecek herhangi bir argüman sunulmamıştır.
İddialara ilişkin Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Haniye, "Ankara'da parti liderleriyle yaptığım görüşme esnasında, Türkiye'nin içişlerini yakından veya uzaktan ilgilendiren hiçbir söz benden sadır olmamıştır." ifadelerini kullanmıştır. Haniye, 'ağzından ne böyle bir söz, ne de buna benzer bir ifade çıkmadığını, görüşmelerdeki gündeminin tamamen Filistin meselesi olduğunu' belirtmiştir.
"Hamas'ın lideri İsmail Haniye, 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz' dedi." iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 28, 2023
2012 yılında dönemin Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı olan İsmail Haniye, Türkiye'yi ziyaret ederek parti liderleri ile görüşmüştür. Haniye bu kapsamda, CHP Genel... pic.twitter.com/ifyXle6Odh
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- Hamas provokasyonuna yalanlama: ‘Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' demedi