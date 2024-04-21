Hamas Lideri Heniyye'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Duruşu bizi onurlandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye görüşmenin ardından A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Heniyye'nin açıklamalarından satır başları:

Kardeşim Erdoğan ile birçok konuyu ele aldık. İsrail'in katliamlarını ve ateşkes konularını konuştuk.

Erdoğan kardeşimizle görüştük, birçok konuyu ele aldık. İsrail'in Gazze'ye olan 7 aylık saldırısı katliamını konuştuk. İsrail ve diğer devletlerle olan ateşkes görüşmelerini konuştuk. İsrail'in tamamen Gazze'nin tümünden çekilmesinin ön şart olduğu noktasında mutabık kaldık. 7 aydır Hamas'ın ne kadar hoş görülü ve ılımlı yaklaşımlarını, İsrail'in barıştan yana sert tavrını, ABD'nin yanlı taraflı bakış açısını ele aldık.

Türkiye'nin ülkeler nezdindeki barış çabalarına yönelik son gelişmeleri dinledik. Türkiye'nin İsrail'e yönelik son kısıtlamalardan da Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) bahsetti. Batı Şeria'daki son durumları ve Mescid-i Aksa'nın geleceğini konuştuk. Yahudilerin burayı kontrol etme girişimlerinin önüne geçmek için Aksa Tufanı ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN DURUŞU BİZİ ONURLANDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu bizi çok mutlu etti onurlandırdı. TBMM'de Hamas'ın Kuva-yı Milliye olduğu söylemesi bizim için büyük bir onur, Filistin halkı bunu mutlulukla karşıladı. Doğru söylüyor, biz kutsallarımızı korumaya çalışan bir halkız. Türkiye'de Gazze'nin çok önemli bir yeri var bunu çok iyi biliyor ve hissediyoruz.

KUDÜS'E DESTEĞİNİZE LÜTFEN DEVAM EDİN!

BM'de Erdoğan'ın konuşması, Davos'ta one minute çıkışı bunlar hep Türk halkının Filistin halkına olan özel teveccühüdür. Türk halkının devletinin uluslararası ortamlarda bize nasıl yardımcı olduğunu biliyoruz. Mavi Marmara'da 10 Türk şehidini unutmuyoruz. Gazze'deki ablukanın kaldırılması için bu insanlar şehit oldu. Türk devleti olarak Kudüs'e desteğinize lütfen devam edin!

DEVLETİMİZİ KURUP KUDÜS'Ü BAŞKENT İLAN EDENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ

Her şeyden önce Allah'a dua ediyorum kendi çocuklarımı torunlarımı ve tüm hayatını kaybedenleri şehit olarak kabul etsin. Çocuklarımın ve 5 torunum şehit edilmesiyle Netanyahu zannediyor ki bize baskı yapabileceğini zannediyor ama yanılıyor. Biz haklıyız bizim haklı taleplerimiz var. Biz Gazze'de de Batı Şeria'da haklıyız. Biz haklarımızı almadan Kudüs'te başkentimizi kurana devletimizi ilan edene kadar asla vazgeçmeyeceğiz. Benim 3 tane oğlumun 5 tane torunumun öldüğünü düşünmeyin, Gazze'nin bütün çocuklar, benim çocuklarım, Batı Şeria'dakiler de benim çocuklarım şehitlerim, onur duyuyorum. Baskı ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz.