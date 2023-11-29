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29 Kasım 2023 Çarşamba 18:29:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 18:29:00

"Hamas, insan yardım taşıyan tırları engelledi" iddiasına yalanlama

Kaynak: TRT Haber

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili sosyal medyada gerçeği yansıtmayan içerikler paylaşılmaya devam ediyor. İletişim Başkanlığı o iddialardan birini daha belgeleriyle yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Ordu Sözcüsünün paylaştığı bazı görüntülerdeki iddiaların doğru olmadığını belirledi.

"Hamas, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere insani yardım taşıyan tırları engellemek için kontrol noktası kurmuş" ifadesinin yanlışlığı ortaya konuldu.

İddiaya konu görüntülerin, Gazze'nin kuzeyindeki Selahaddin Eyyubi caddesini gösterdiği vurgulandı.

İsrail güçlerinin, yerinden ettikleri Gazzelileri bu güzergahtan güneye gitmeye zorladığı belirtildi. Bölgedeki kontrol noktalarının da İsrail'e ait olduğunun altı çizildi.

"İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ, YAPTIĞI PAYLAŞIMLA KENDİ İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ"

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee'nin kendi iddiasını 11 Kasım'da paylaştığı bir görüntüyle çürüttüğüne de vurgu yapıldı. O tarihte Adraee'nin aynı cadde çevresindeki görüntüleri paylaşıp, Gazzelilere söz konusu güzergahı kullanarak güneye çekilme çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

İsrail ordusunun resmi hesabından 13 Kasım'da yapılan paylaşımın da ordu sözcüsünü yalanladığı belirtildi.

Ordunun, "İsrail askerlerinin kontrolünde güvenli geçiş" ifadeleriyle yaptığı paylaşımdaki görüntülerin aynı konumda kaydedildiği tespit edildi.

Etiketler : yalan haberlere son verme HAMAS İSRAİL YARDIM TIRLARI
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