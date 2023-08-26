VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güney Kore'de Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesi protesto edildi
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar protesto edildi
İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın
Bakan Şimşek, turizm rakamlarının ekonomiye yansımasını değerlendirdi
Başkan Erdoğan'dan şehit Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü olaya ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:27:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:27:00

Hamas, 2 yerleşimcinin öldüğü saldırıyı üstlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı Şeria'nın Nablus kentinde 2 Yahudi yerleşimcinin öldüğü silahlı saldırıyı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üstlendi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 19 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 2 Yahudi yerleşimcinin öldüğü silahlı saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından, "Cihadımız devam ediyor ve operasyonlarımız durmayacak." denilerek, 19 Ağustos'ta Nablus kenti yakınlarındaki Huvvara beldesinde silahlı saldırıda ölen 2 Yahudi yerleşimcinin fotoğrafları paylaşıldı.

Açıklamada Hamas Sözcüsü Hazım Kasım'ın, "Kassam Tugayları, her zaman olduğu gibi Batı Şeria'daki savaşın merkezinde sürekli ve kesintisiz bir mücadele içindedir." ifadelerine de yer verildi.

İsrail ordusu 19 Ağustos'ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimcinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Etiketler : Hamas silahlı saldırı Nablus
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX