Haluk Levent'ten Gazze detayı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada her geçen gün İsrail'e tepkiler artarken, ünlü isimler de yaşanan katliama sessiz kalmıyor.

FİLİSTİNLİLERİ UNUTMADI

Gerek Ahbap Derneği ile yaptığı çalışmalar gerekse sahne aldığı konserlerde Filistin'de yaşanan zulme karşı dikkat çekmeye devam eden Haluk Levent, son konserinde de Filistinlileri unutmadı.

ARAPÇA ŞARKI SÖYLEDİ

İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yılı kapsamında Maltepe'de düzenlenen kutlamada sahne alan Haluk Levent, Filistinli çocuklar için Arapça şarkı söyledi. 55 yaşındaki Haluk Levent o anları sosyal medya hesabından yayımlayarak, "16 bin çocuk için söyledik. Onların dilinden. Kalbimin içindesin Filistin" notunu düştü.

BM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TOPLANTISI'NA KATILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında yer alan Haluk Levent, konuşmasında "Bugün size güzel ülkem Türkiye'nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap'ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim" ifadelerine yer vermişti.