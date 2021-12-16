Haluk Bilginer'e sürpriz teklif

Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer alacağı 'Bir Gece Ansızın' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. 'Emin Saruhanlu' karakteri için usta isim Haluk Bilginer'e teklif edildi. Usta oyuncunun projeye sıcak baktığı iddia edildi. Dizinin senaryosunu Gökhan Horzum ve eşi Ekin Atalar kaleme alırken yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturacak.